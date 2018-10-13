"جاكيت البليزر".. قطعة أساسية في خزانة ملابسك (صور)

"الجاكيت البليزر"، من القطع الأساسية التي يجب ان تكون موجودة في خزانة ملابسك، فهو يشهد تطورات من عام لآخر تزامنا مع الموضة.





وخلال أسبوع الموضة بباريس قدمت عدة دور أزياء كبرى وعلى رأسها ديور Dior وبلنسياغا Balenciaga صيحة الجاكيت البلايزر وتنوعت التصميمات بين الصيحات الفضفاضة والقصات التي تعانق القوام.





ولكن الأبرز بين هذا وتلك هي طريقة تنسيق البلايزر الكلاسيكي مع تنورة متوسطة الطول من صيحة البليسيه، ويبدو أن هذه الإطلالة ستكون الأقوى والأحدث لتسيق البلايزر خلال الخريف حتى وإن كان قطعة موجودة في خزانتك من العام الماضي.





أغلب التصاميم التي قُدمت على منصة عروض الأزياء جاءت بـ اللون الأسود لتعن دور الأزياء عن عودة اللون الكلاسيكي للبلايزر، ولكن هذا لا يعني أن التدرجات الفاتحة مثل الأبيض والبيج وحتى الألوان القوية مثل الأحمر.





واختفت هذا العام من الموضة، ولكن يمكننا القول أن الأسود يتصدر ويأتي بعده التدرجات الفاتحة وتلحق بهم الألوان القوية، وأياً كان اختيارك من الألوان ننصحكِ بتنسيق البلايزر على طريقة نجمات الموضة.





كما سبق وذكرنا، فإن التنسيق الأحدث للجاكيت البلايزر يأتي مع تنورة بليسيه من قماش الموسلين، على أن يكون البلايزر بنفس لون التنورة.





ويبدو أن النجمات بادرت باعتماد هذه الصيحة مبكراً وهو ما يعكس اتجاهها نحو الرواج السريع، فظهرت النجمة جوليا روبرتس بجاكيت البلايزر باللون البيج مع تنورة بيليسيه تمتد بالكاد إلى تحت الركبة، بنفس لون البلايزر، أما التوب فجاء أيضاً من نفس تدرج البيج المتوسط، لتبدو الإطلالة بلون واحد من الرأس إلى القدم.





أما المدونات فاعتمدن هذه الصيحة بأكثر من طريقة، اختارت المدونة ألكسندرا لاب اللون الداكن فذهبت إلى بلايزر أزرق داكن مع تنورة متدرجة من الأزرق إلى السماوي، وزينت إطلالتها بالبلايزر من خلال تنسيق حزام خصر عريض، ليحد من تصميم الجاكيت الفضفاض.





ومن نجمات الغرب نذهب إلى المدونات العرب اللاتي تألقن خلال موضة الشارع على هامش أسابيع الموضة، فاختارت المدونة ديما الأسدي بلايزر أبيض مع تنورة



