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محافظ الغربية: نتابع مع مديرية القوي العاملة لحل مشاكل الشباب‎

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:00 م
محافظ الغربية: نتابع مع مديرية القوي العاملة لحل مشاكل الشباب‎
اللواء هشام السعيد - محافظ الغربية
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إسماعيل منطاوي
 
أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن زيارة محمد سعفان وزير القوي العاملة للمحافظة ووجوده داخل ملتقيات التوظيف، تعتبر دفعة قوية للشباب.

وجاء ذلك خلال افتتاح وزير القوي العاملة محمد سعفان واللواء هشام السعيد الملتقي التوظيفي لابناء المحافظة، وتوفير 9120 فرصة عمل لابناء المحافظة داخل القطاع الخاص.

وأشار "السعيد" إلي أن المحافظة تتابع مع مديرية القوي العاملة أي مشكلات تواجه الشباب بالملتقي، منوها إلي أهمية جدية الوظائف داعيا الشباب للإقبال على دخول سوق العمل.
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