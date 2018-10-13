محافظ الغربية: نتابع مع مديرية القوي العاملة لحل مشاكل الشباب‎

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن زيارة محمد سعفان وزير القوي العاملة للمحافظة ووجوده داخل ملتقيات التوظيف، تعتبر دفعة قوية للشباب.





وجاء ذلك خلال افتتاح وزير القوي العاملة محمد سعفان واللواء هشام السعيد الملتقي التوظيفي لابناء المحافظة، وتوفير 9120 فرصة عمل لابناء المحافظة داخل القطاع الخاص.



