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اليوم.. تكريم الفنان محمود الجندي على مسرح الجيزة الثقافي

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:53 م
اليوم.. تكريم الفنان محمود الجندي على مسرح الجيزة الثقافي
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الفجر الفني
 
يشهد حفل ختام فعاليات "اللقاء الأول لشباب المخرجين" الذي تقيمه الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة في السابعة مساء اليوم السبت على مسرح الجيزة الثقافي بالهرم، تكريم الفنان الكبير محمود الجندي تقديرا لجهوده في حركة المسرح المصري بالأقاليم وخاصة دعمه وتأسيسه لفرقة مسرحية بمدينة ابو المطامير - مسقط رأسه- بمحافظة البحيرة.

ويشهد حفل الختام أيضا حضور الدكتور إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس اللقاء.

يتضمن الحفل تكريم عددًا من شباب المسرحيين البارزين خلال الموسم الأخير لفرق الأقاليم منهم المخرج محمد مكي لترشحه لعدة جوائز في الدورة الأخيرة للمهرجان القومي للمسرح المصري عن عرضه " ساحرات سالم " لفرقة الانفوشي، والكاتب علاء الكاشف لفوزه بجائزة النص المسرحي في المهرجان نفسه عن نص "ستديو" لنادي مسرح شبين الكوم.
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