وزير القوى العاملة: البطالة انخفضت إلى 9.9% بفضل المشروعات القومية الكبرى

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن ملف التوظيف من أهم الملفات التي تهتم بها الوزارة والذي يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي للبطالة التي انخفضت نسبتها في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 9.9% من قوة العمل، بعد أن كانت 4.13% في عام 2014، مرجعا ذلك إلى إنشاء المشروعات القومية.





وجاء ذلك خلال افتتاح وزير القوي العاملة محمد سعفات ومحافظ العربية اللواء هشام السعيد، فعاليات توظيف ملتقى الشباب بالقطاع الخاص لأبناء المحافظة، وتوفير 9120 فرصة عمل.





وخلال الملتقى، تقدم بعض المواطنين بعدد من المشاكل التي تخصهم سواء بقطاع التربية والتعليم أو المديريات الأخرى، ووجه المسئولين بالمحافظة بالنظر في هذه الشكاوي وحلها فورا.





واقترح الوزير خلال تفقد الملتقى والمحافظ، على أصحاب الأعمال، أن يتم عمل "بوليصة تأمين " لكافة العمال بالشركات والمصانع ، ضد الوفاة وإصابات العمل كنوع من أنواع وسائل جذب العمال للفرص المتوفرة ، مشيرا إلى أهمية أن يبدأ الشباب بدخول سوق العمل والقبول بمرتبات حدها الأدنى 1500 جنيه في سبيل تكوين خبراتهم واكتساب مهارات اجتماعية وحياتية تؤهلهم للحصول على فرص أفضل في المستقبل.





وأبدى الوزير، رفضه الشديد لبعض الوظائف بمرتبات تقل عن 1500 جنيه، مؤكدا أهمية أن يكون المرتب كاف لحياة كريمة للمواطن المصري ومتناسب مع متطلبات العمل .





واستمع الوزير إلى بعض طلبات الشركات في تدعيم المدارس المهنية بقسم الطباعة لتأهيل الشباب في هذا المجال، ووجه مدير المديرية بالتنسيق مع الشركة لاستخدام مراكز التدريب التابعة لها، لتدريب الشباب على هذه المهنة والتحاقهم بهذه الشركة.





وأكمل الوزير في تصريحات صحفية، أن محافظة الغربية بها تنوع شديد في فرص العمل وأنها متوفرة في الملتقى في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أنه يحرص على التواجد بنفسه مع الشباب لدعمهم وتشجيعهم على دخول سوق العمل.



