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وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:48 م
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
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نرمين فتحى
 
أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إشارة بدء مهرجان اليوم العالمي للمشي والذي ينظمه الاتحاد المصري للرياضة للجميع بالتعاون مع المنظمة الدولية للرياضة للجميع .




ومن جانبه ، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تحرص على المشاركة في المبادرات الرياضية، موضحًا أنه يشارك اليوم في مهرجان اليوم العالمي للمشي بمنطقة الأهرامات.



وأشار "صبحي"، إلى أنهم سيتواجدون قريبًا على أرض النوبة، منوهًا بأنهم يعملون على الترويج للمنشآت السياحية من خلال الرياضة.



وأضاف أن كل أسبوع هناك مبادرة لوزارة الرياضة للتوجه إلى مكان جديد، متابعا: "إحنا مش أقل من أي دولة في العالم تقدمت من خلال الرياضة".




شهد المهرجان مندوب رئيس المنظمة نائب رئيس اللجنة الأولمبية السلوفينية،والدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة للجميع وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس ادارة اتحاد الرياضة للجميع، وعدد من ممثلى الاتحادات النوعية، وبمشاركة واسعة من شباب وفتيات مصر وطلاب الجامعات المصرية .



شارك فى المهرجان د . أحمد الشيخ وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير ود . عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية




ويهدف المهرجان الى تعزيز ممارسة الرياضة بين جميع أفراد المجتمع، والترويج لمصر سياحيا من خلال إقامة المهرجان في منطقة بانوراما اهرامات مصر .
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
وزير الرياضة يطلق إشارة بدء اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات (صور)
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