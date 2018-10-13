مارادونا يهاجم ميسي: يدخل الحمام 20 مرة قبل كل مباراة

فتح دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية النار على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني معلنًا رفض تعيينه قائدًا للتانجو.





وقال مارادونا لصحيفة ميديا سيت الإيطالية: "‏الأرجنتين تعاني من مشاكل عديدة.. يجب ألا ننسى أنهم اختاروا قائداً مثل ميسي الذي يدخل للحمام 20 مره قبل بداية المباراة".





وكان مارادونا تولى تدريب ميسي مع الأرجنتين في مونديال 2010 وخرج من دور الـ16 أمام منتخب ألمانيا.



