"قنصوة" يكلف التموين بإطلاق مبادرة "الإسكندرية تستاهل" لمواجهة جشع التجار

كلّف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، مسئولي مديرية التموين بالثغر، بإطلاق مبادرة تحت شعار "الإسكندرية تستاهل"، والتي تستهدف مواجهة جشع التجار وتخفيض الأسعار المرتفعة بالسوق، لبائعى التجزئة والسيطرة على الارتفاع المُبالَغ فيه بالأسعار؛ لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، والعمل على معادلة قضية العرض والطلب بالسوق.



في هذا الصدد لفت محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إلى أنه سيتم تفعيل المبادرة بدءًا من غد الأحد بفروع شركة المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لها، وسيتم تطبيقها على مستوى 40 فرعًا من أفرع الشركة، من إجمالى 210 فروع منتشرة فى جميع أنحاء المحافظة، موضحًا أنه تم التنسيق مع شركة المجمعات الاستهلاكية للتوسع فى المبادرة فى عدد أفرع أكبر حتى تصل إلى تغطية الإسكندرية بالكامل.



وتم التنسيق مع شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية؛ لتوريد كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة، وسيتم طرحها دون هامش ربح لشركة المجمعات الاستهلاكية، وبنسبة تخفيض تصل إلى 20%؜ عن أسعار الجملة، ونسبة 40%؜ عن أسعار السوق.

