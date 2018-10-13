قوات سوريا الديمقراطية تتصدى لداعش فى دير الزور

أعلنت مصادر سورية ،اليوم السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية تتصدى منذ عدة أيام لهجمات مضادة يشنها تنظيم "داعش" الإرهابى على مواقعها فى محافظة دير الزور.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن هذه المعارك اسفرت عن مقتل 37 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية، فضلا عن مقتل 58 إرهابيا غالبيتهم فى غارات للتحالف الدولى بقيادة واشنطن.

وتشن قوات سوريا الديمقراطية منذ الشهر الماضى هجوما ضد آخر معقل يتحصن فيه التنظيم الإرهابى فى دير الزور شرق البلاد بدعم من التحالف الدولى، إلا أن داعش بدأ يوم الأربعاء الماضى بشن هجمات مضادة ضد تلك القوات وتمكن من عرقلة تقدمها فى المنطقة.