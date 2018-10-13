ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

قوات سوريا الديمقراطية تتصدى لداعش فى دير الزور

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:50 م
قوات سوريا الديمقراطية تتصدى لداعش فى دير الزور
قوات سوريا الديمقراطية
طباعة
وكالات
 

أعلنت مصادر سورية ،اليوم السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية تتصدى منذ عدة أيام لهجمات مضادة يشنها تنظيم "داعش" الإرهابى على مواقعها فى محافظة دير الزور.

 

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن هذه المعارك اسفرت عن مقتل 37 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية، فضلا عن مقتل 58 إرهابيا غالبيتهم فى غارات للتحالف الدولى بقيادة واشنطن.

 

وتشن قوات سوريا الديمقراطية منذ الشهر الماضى هجوما ضد آخر معقل يتحصن فيه التنظيم الإرهابى فى دير الزور شرق البلاد بدعم من التحالف الدولى، إلا أن داعش بدأ يوم الأربعاء الماضى بشن هجمات مضادة ضد تلك القوات وتمكن من عرقلة تقدمها فى المنطقة.

 

المزيد عن: قوات سوريا الديمقراطية دير الزور داعش
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
-
x
02:30
-
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
السيشيل
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 2:10:11 PM