"عينك في عنيا" تصل الأقصر للكشف عن مسببات العمى

انطلقت في محافظة الاقصر مبادرة " عنيك في عنينا" التابعة لمؤسسة صناع الخير، للكشف عن مسببات العمى.



وقال هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إن قافلة عنيك في عنينا انطلقت صباح اليوم في قرية البعيرات بالبر الغربي، وهي القافلة التاسعة التي تطلقها المبادرة بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسة أوركيديا، مشيرا إلى أن قوافل المبادرة بالأقصر تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين وتستهدف المبادرة ١٢٠٠ مواطن بالقافلة الواحدة نظرا لحاجة محافظات الصعيد بشكل عام لهذا النوع من الخدمات الطبية.



وقال الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على مبادرة "عنيك في عنينا" أن الكشف يستهدف أهالي البعيرات والقرى المحيطة، مؤكدا مجانية الكشف وصرف الأدوية لجميع الحالات، مشيرا إلى أن الحالات التي تحتاج نظارات طبية يتم تسليمها خلال أسبوع، وأن المؤسسة تتكفل بإجراء العمليات للحالات المستحقة بعد دراستها من خلال الأبحاث الميدانية لفريق صناع الخير بالمحافظة.



وأضاف عباس أن قافلة البعيرات هي القافلة ال ٧٤ من قوافل "عنيك في عنينا" على مستوى الجمهورية منذ تدشين المبادرة والتي نجحت في الكشف وعلاج 68 الف مواطن حتى الان.



يذكر أن المبادرة انطلقت بداية العام الجاري بتكلفة اجمالية 16 مليون جنيه، لتشمل محافظات مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

