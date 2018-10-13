"التخطيط" تعتمد 300 مليون جنيه لرفع كفاءة المصالح الضريبية

اعتمدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، 300 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي 2018 /2019 لدعم المقرات الضريبية وتطويرها حيث تم تخصيص مبلغ 145.2 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العامة و 92.3 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العقارية فضلاً عن مبلغ 62.5 مليون جنيه لمصلحة الضرائب على المبيعات.





وأكدت وزيرة التخطيط أن المبلغ المعتمد جاء في إطار حرص الوزارة علي دعم ومساندة الجهات والمؤسسات الحكومية بالتوجه نحو الإصلاح الشامل إدارياً وهيكلياً بما لا يتعدي ما ينص عليه القانون في الحدود المالية المتاحة مما يسهم في الحفاظ علي مبدأ حسن إدارة المال العام والذي تتبعه وزارة التخطيط في كافة الخطط المالية المنوط بها إعدادها.





وأشارت د/هالة السعيد الى أن أي طلب يتم تقديمه للوزارة بشأن توفير اعتمادات إضافية عن الميزانية المخصصة يتم البت فيها كلياً ودراسته بشكل كافٍ من المختصين والقائمين عليه من داخل الوزارة للوقوف علي مدي أهمية المشروع أو الطلب المقدم وتحديد مدي كفاية المبالغ المطلوبة وأحقيتها للمشروع.

وأضافت السعيد أن الموافقة علي مبلغ ال 300 مليون جنيه الموزعة علي المصالح الضريبية الثلاث جاء تلبية لهدف تلك المصالح بالتوجه نحو الإصلاح الشامل للمنظومة الضريبية ورفع كفاءتها بما يعود بالإيجاب علي الخزانة العامة والذي يؤثر بشكل مباشر علي خفض عجز الموازنة، كما يأتي في إطار حرص الدولة وتوجهها نحو الإصلاح الهيكلي الذي يساهم في استدامة النمو ودعم القطاعات الإنتاجية التي تساعد على توفير فرص عمل لائقة.





يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد كانت قد وافقت مؤخراً علي اعتماد مبلغ 70 مليون جنيه لمستشفي جامعة أسيوط في إطار دعم المشروعات المتعثرة و 20 مليون جنيه لجهاز حماية المستهلك.