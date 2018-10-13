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تعرف على مصير حفل أنغام بالساقية بعد وفاة شقيقتها غنوة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:30 م
تعرف على مصير حفل أنغام بالساقية بعد وفاة شقيقتها غنوة
أنغام
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الفجر الفني
 
أكدت إدارة ساقية الصاوي إقامة حفل الفنانة #أنغام في موعده، والمقرر الجمعة المقبل من دون أي تغيير أو تأجيل، مثلما ذكر عدد من المواقع.

وردّت إدارة الساقية على سؤال أحد الحاضرين للحفل عن موقف أنغام بعد وفاة أختها غنوة، فجاء الرد بأنّ الحفل في موعده.

وكانت صفحة أنغام الرسمية نشرت صورة الراحلة مع تعليق "البقاء لله... انتقلت إلى رحمة الله غنوة محمد على سليمان، أخت أنغام، إثر حادث أليم صباح اليوم، نسألكم الدعاء".

يذكر أنّ أنغام طرحت منذ أيام أغنيتها الوطنية الجديدة "الوحدة كاملة"، أهدتها للقوات المسلحة المصرية في مناسبة ذكرى احتفالات حرب أكتوبر.
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