الأهلي يتوج بدرع دوري الكاراتيه " للناشئين والناشئات"

توج كاراتيه النادي الأهلي للناشئين والناشئات، بدرع الدوري الممتاز «كاتا وكومتيه» في ختام المنافسات التي أقيمت بصالة 2 باستاد القاهرة، ليواصل أبناء النادي تألقهم وسيطرتهم على البطولات المحلية.





وشارك في منافسات الكاتا ناشئين كل من: يوسف أيمن وأيمن طارق ورضوان هشام وعمر منتصر ومروان أحمد وعمر مهند.





فيما يضم الجهاز الفني طارق رجب، المدير الفني للكاتا بالأهلي، ويدرب الفريق على صبري وإبراهيم مجدي.

وفي منافسات «الكاتا ناشئات»، شارك من الأهلي اللاعبات: ميرنا مصطفى ونادية السيد، ونهى عمرو وجنى محمد، ومنة عبدالعال وتسنيم أحمد صلاح.





ويدرب الفريق أحمد عاطف وأشرف جمال خليل وعلى صبري.





وفي منافسات الكومتيه، فاز الأهلي بدرع الدوري الممتاز ناشئات بدون هزيمة، حيث حقق الفوز في15 مباراة خلال مشواره في البطولة.





وشارك من الأهلي اللاعبات: نور إيهاب وملك علي، ومنة الهواري وإسراء أسامة وملك عبدالحميد، وفاطمة عبدالناصر وحور أحمد وسارة سمير ومريم خالد وزينب علاء.





ويرأس قطاع الناشئين والناشئات؛ حاتم يوسف مدير قطاع الكاراتيه، ومدرب فريق كومتيه عبدالرحيم قاسم.





كما توج كومتيه الناشئين بدرع الدوري العام، وشارك في البطولة اللاعبون؛ محمد صلاح ومحمد عادل وشوقي أحمد وعبد الرحمن رشوان وفيصل سعيد وأحمد سمير وأحمد خالد ومحمد عبدالحميد ومصطفى أشرف وأسر خالد.





ويضم الجهاز الفني ؛ عبدالعزيز الجابري(زيزو)، ومحمد الجابري(ميدو).



