هل دبر ريال مدريد قضية الاغتصاب لكريستيانو رونالدو؟

اتهم كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنوس الإيطلي مسئولي نادى ريال مدريد الإسباني بالوقوف وراء مؤامرة اتهامه بالاغتصاب من فتاة أمريكية بعد قراره بالرحيل عن بطل دورى أبطال أوروبا فى سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن كريستيانو رونالدو مقتنع أن كل شيء يحدث معه، مثل عدم فوزه بالجوائز الفردية هذا العام ومزاعم الاغتصاب، وبطاقته الحمراء ضد فالنسيا والرعاة الذين يهربون، أنها مؤامرة يقوم بها فلورنتينو بيريز رئيس الريال.

وقررت شركة EA Sports العالمية المختصة فى ألعاب الفيديو وتحليل البيانات المتعلقة بكرة القدم إزالة صورة رونالدو نجم يوفنتوس من موقعها على شبكة الإنترنت، بعد دعاوى الاغتصاب المزعومة بحقه.

وتتهم كاثرين مايورغا، نجم يوفنتوس رونالدو بالاعتداء عليها جنسياً في فندق بمدينة لاس فيجاس الأميركية في 2009، بينما كان رونالدو يستعد للانتقال من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.