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مصرع فلاح وإصابة 2 أخرون إثر تناولهم مادة سامة بالفيوم

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:41 م
مصرع فلاح وإصابة 2 أخرون إثر تناولهم مادة سامة بالفيوم
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
لقى فلاح مصرعة وأصابة أخر ونجلة طالب بحالة اعياء شديدة، نتيجة تناولهم الغداء دون غسل ايديهم عقب قيامهم برش سوس النخيل بالارض الزراعية ملكهم بالفيوم.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، اخطارا من مامور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من مستشفى سنورس المركزى بوصول "احمد عبالحليم.م" 56 سنه، فلاح، جثه هامدة، و"جمال محمد ق"50 سنه، فلاح، و"نجلة "محمد جمال.م.ق" 14 سنه طالب،وجميعهم يقيمون بقرية مطرطارس ـ دائرة المركز،مصابان بحالة اعياء شديدة وحالتهم العامة سيئة.

وبالكشف الطبى على جثة المتوفى والمصابين تبين إصابتهم بحالة تسمم شديدة أثر تناولهم مادة سامة.

بالانتقال والفحص وسؤال نجل الاول قرر تناول والده المتوفى والمصابان الطعام عقب قيامهم برش النخيل بالارض الزراعية ملكهم بمبيد مكافحة سوس النخيل دون غسل ايديهم، ولم يتهم احد بالتسبب فى حدوث الواقعة.

كلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر المحضر رقم 6182 2018 جنح مركز شرطة سنورس، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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