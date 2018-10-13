وزير القوى العاملة: نسبة البطالة انخفضت إلى 9.9 % (صور)

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن معدلات البطالة في مصر انخفضت انخفاضا ملحوظا، حيث بلغت في الربع الاول من العام الحالي حوالي 9.8 % بعد ان كانت قد بلغت 15 % في الاعوام الماضية.

وأشار سعفان أن هذا يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح في اتجاه خفض نسبة البطالة وزيادة معدلات العمل وزيادة فرص العمل.



واضاف انه في ظل احتفالات اكتوبر والنصر العظيم وتلك الايام المجيدة فقد حضر الي محافظة الغربية من اجل افتتاح الملتقي التوظيفي للشركات الذي تنظمه محافظة الغربية بالتعاون بين الشركات والقوي العاملة والذي يوفر اكثر 9700 فرصة عمل حقيقية في اكثر من 83 شركة ومصنعا مشاركة في الملتقي.



وقال الوزير ان هذه فرص العمل هي افضل هدية نقدمها للشباب في مناسبة الاحتفالات بانتصارات اكتوبر، وأكد ان معايير الاختيار في تلك الوظائف متروكه لصاحب العمل والشركة لتحديد اولويات التعيين لديهم ولكن الاشتراطات التي يتم اتخاذها في المؤتمر اذا انتقص منها اي شيء فان مديرية القوي العاملة تتخذ اجراءاتها فورا لحماية العامل أو الموظف.



جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الغربية لافتتاح ملتقي الشركات لتوفير 9700 فرصة عمل لابناء محافظة الغربية في اكثر من 83 شركة مشاركة في المؤتمر.



وقال الوزير ان الدولة تشجع المصريين في الخارج من اجل ضخ استثمارات في الوطن من أجل دفع عجلة الاقتصاد وقال ان الدولة تحاول توفير مناخ الاستثمار اللازم من اجل جذب وتشجيع الاستثمار في مصر.



من جانبه اكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ان المحافظة لا تدخر جهدًا في المساهمة في خفض نسب البطالة وتوفير فرص العمل لابناؤنا وان المحافظة تواصلت مع الشركات المساهمة في الملتقي من أجل وضع فرص العمل المتوفرة في مكان واحد توفيرا علي الشباب في الجهد والبحث وتوفير الوقت ايضا، وأضاف أن مثل تلك الملتقيات سيتم العمل على تكراراها في المستقبل.