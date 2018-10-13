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كريستيانو رونالدو يدفع مليون دولار لإسقاط تهمة الاغتصاب

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:24 م
كريستيانو رونالدو يدفع مليون دولار لإسقاط تهمة الاغتصاب
رونالدو وكاثرين
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وكالات
 
رصد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مبلغ مليون دولار لإسقاط تهمة اغتصاب فتاة أمريكية تدعى كاثرين عنه.


وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رونالدو يبحث عن تعزيز موقفه في قضية اتهامه باغتصاب امرأة أميركية عام 2009 في لاس فيجاس، ويسعى لتعيين فريق متكامل مؤلف من محامين وأطباء ومتخصصين في العلاقات العامة مقابل مليون دولار لتسوية القضية التي هزت صورته في الشارع الرياضي.


وتأتي هذه الخطوة في أعقاب وثائق نشرها محامو كاثرين مايورغا، تشير إلى تسوية أبرمت مع رونالدو الذي دفع 375 ألف دولار مقابل صمت الشابة الأميركية.


وتتهم كاثرين رونالدو بالاعتداء عليها جنسياً في فندق بمدينة لاس فيغاس الأميركية في 2009، بينما كان رونالدو يستعد للانتقال من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

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