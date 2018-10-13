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موظفون ووزارات و14 محافظة يرفضون تقليص أيام العمل

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:35 م
موظفون ووزارات و14 محافظة يرفضون تقليص أيام العمل
صالح الشيخ
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إسماعيل منطاوي
 
أعلن صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن موقف الوزرات والمحافظات والمواطنين وبعض جهات الدولة حول منظومة تقليص أيام العمل الأسبوعية.

وقال "الشيخ" خلال المؤتمر الصحفي لتحديث بيانات موظفي الدولة، إن الجهاز أجرى استطلاع رأي بخصوص تقليص أيام العمل، حيث رفضت الوزارات هذا المقترح بنسبة 86%، وهو استجابة 14 وزارة فقط من ضمن 31 من عدد المستجبين.

وأوضح أن 14 محافظة وافقت على هذا المقترح بينما رفضت 14 محافظة تقليص أيام عمل الدولة بنسبة 88% ايضًا.

وتابع أن الجهاز أجرى عملية استطلاع على عدد 3593 من موظفي الجهاز ومن مديريات التنظيم والإدارة حول هذا المقترح وجاءت النتائج برفضه بنسبة بلغت 67.4%.
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