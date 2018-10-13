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إنجي المقدم: نجاح "ليالي أوجيني" سجعلني أختار أدواري بعناية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:22 م
إنجي المقدم: نجاح ليالي أوجيني سجعلني أختار أدواري بعناية
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الفجر الفني
 
أعربت الفنانة إنجى المقدم عن سعادتها بنجاح دور صوفيا الذي جسدته في مسلسل "ليالى أوجينى" الذي عرض في شهر رمضان الماضى، حيث أشاد النقاد والجمهور بتجسيدها للدور.

وقالت إنجي، في تصريحات صحفية إنه عرض عليها مجموعة من السيناريوهات الدرامية للمشاركة في رمضان القادم، لافتة إلى أنها في مرحلة القراءة حاليا، وستختار العمل الذي ستشارك فيه بدقة وعناية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في "ليالى أوجينى".

وتواصل إنجى حاليا تصوير فيلمها "رأس السنة" مع الفنان إياد نصار، والذي من المحتمل عرضه في إجازة منتصف العام.
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