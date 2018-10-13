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إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بجهاز أملاك الدولة بالمنيا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:35 م
إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بجهاز أملاك الدولة بالمنيا
صورة أرشيفية
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قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بالمحافظة بالتنسيق مع مركز المتغيرات الرئيسي بالمساحة العسكرية، تهدف الوحدة إلى رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمركز والمدن.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة ستتبع السكرتير العام للمحافظة وتعمل تحت الإشراف المباشر لمدير جهاز أملاك الدولة، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والبشرى لإتمام العمل بالشكل المناسب لتلك الوحدة.

وقال المحافظ، إن الوحدة ستمكن المحافظة من رصد أي مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها، وأكد أنه من شأن تلك الوحدة المحافظة على ما تم إنجازه خلال الموجة الحادية عشرة "حق الشعب" لاسترداد أملاك الدولة والتي نجحت في إزالة 618 حالة تعد، منها 526 حالة تعديات مباني و92 حالة تعد على الأراضي الزراعية ذلك خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر الجاري.
المزيد عن: رصد المخالفات المناسب الحد
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