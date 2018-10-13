محافظ القليوبية يبحث تنفيذ تطوير مدخل جمجرة الجديدة بتكلفة مليون دولار (صور)

ناقش الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم مع مسئولى شركة نستلة، البدء في تطوير ورصف طريق مدخل قرية جمجرة ببنها بطول 900 متر بتكلفة مليون دولار كجانب من المشاركة المجتمعية تقدمه الشركة بالتعاون مع المحافظة لخدمة أهالي جمجرة وكفر الأربعين بمركز بنها.



ومن المقرر توقيع بروتوكول التعاون للمشروع خلال الأسبوع المقبل وشدد المحافظ على سرعة إسناد الأعمال لأحد الشركات المنفذة واختيار المقاولين الأكثر جدية والتزاما لسرعة تنفيذ المشروع الخدمي الذي سينقل المنطقة نقله حضارية كبيرة.



كما تم عمل تصور هندسي لتغطية الترعة لتوسعة الطريق ورصفه وستقوم مديرية الري بالإشراف على المشروع وتقوم المحافظة بالتنفيذ لسرعة الإنجاز ودقة الأداء حتى يتم تسليم المشروع في أقرب وقت ممكن بأعلى دقة وجودة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام ورئيس مدينة بنها ومدير مديرية الرى والمستشار الهندسى للمحافظة ومدير المكتب الفنى والشئون الهندسية للمحافظة