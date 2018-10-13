بعد إعلان الموعد النهائي لتشغيلها.. التفاصيل الكاملة للمدارس الدولية الحكومية في مصر

بالتزامن مع استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتشغيل عدة مدارس دولية حكومية، بدءً من منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية الشهر نفسه، حيث يتم افتتاح بعض المدارس الدولية الحكومية بعد تجهيزها.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المدارس الدولية الحكومية قبيل تشغيلها.

تشغيل المدارس الدولية الحكومية

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتشغيل عدة مدارس دولية حكومية، بدءًا من منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية الشهر نفسه، حيث يتم افتتاح بعض المدارس الدولية الحكومية بعد تجهيزها.

وقالت الوزارة، إنها سوف تسمح بدخول عدة مدارس دولية، بأسعار مناسبة، الخدمة نهاية الشهر الجاري، وتمنح شهادة الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية والبكالوريا الدولية.

تأسيس المدارس الدولية

أنشأت المدارس الدولية، ببروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم، ومنظمة البكالوريا الدولية، ومؤسسة جرين لاند التعليمية، كتطبيق لنظام IB بعد نجاح التجربة الأولي للمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، وحصولها كأول مدرسة دولية حكومية في مصر والشرق الأوسط باعتماد البكالوريا الدولية لبرنامج السنوات الابتدائية PYP، وقريبا حصولها علي اعتماد البرنامج المتوسط MYP8.

المحافظات التي تشمل المدارس

استقرت الوزارة على 10 مدارس بعدد من المحافظات، ستدخل الخدمة في أكتوبر المقبل بمناطق: "التجمع الخامس بالقاهرة، الشروق بالقاهرة، بورسعيد، المنصورة، طنطا، المنتزه بالإسكندرية، المنيا الجديدة بالمنيا، سوهاج الجديدة بسوهاج، العبور بالقليوبية، والعاشر من رمضان بالشرقية.

مصروفات المدرسة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مصروفات المدرسة الدولية الحكومية 15 ألف جنيه مصري.