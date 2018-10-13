غدا.. وزير الشباب يشارك في افتتاح فعاليات ملتقى الحوار الشبابي بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، انطلاق فعاليات ملتقى الحوار الشبابي حول "الشباب والتنمية" غدا الأحد، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، بقاعة الدكتور محمد رأفت، بالمبنى الإداري بالجامعة.





ويأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، والذي يأتي تزامنًا مع احتفالات الجامعة بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد والذي يتضمن عددا من الفعاليات والأنشطة تحت عنوان "حكاية نصر".





وأكد الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى يأتي في إطار اهتمام إدارة الجامعة بتنظيم عدد من الندوات التثقيفية وحلقات النقاش الحر والبناء التي تهدف إلى تناول تاريخ مصر وأهم التحديات الراهنة التي تواجه الوطن بما يعزز قيم الانتماء والمواطنة ، ويساهم فى تثقيف الطلاب سياسيا وتوعيتهم والتأكيد على دورهم في رسم ملامح مصرنا الغالية، وتنمية مهاراتهم وتطلعاتهم والتي تجعلهم منهم عناصر إيجابية تشارك في بناء وطنهم ورفعته.



