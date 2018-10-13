أزمة "تأشيرات" تضرب المنتخب قبل مواجهة سوازيلاند

رفض المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، فكرة هبوط الفراعنة بدولة موزمبيق، والتنقل عبر وسائل المواصلات للدخولة إلى دولة سوازيلاند.





وكان الاتحاد السوازيلاندي، فشل حتى الآن في إنهاء إجراءات وتأشيرات المنتخب الوطني، قبل خوض مباراتهم يوم الثلاثاء المقبل بالتصفيات الإفريقية.





وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، نظيره السوازيلاندي، لإنهاء الإجراءات من أجل دخول الفراعنة، خاصةً أن مصر لا تمتلك سفيرًا هناك، ليؤكد الاتحاد السوازيلاندي، على أن سيضطر لهبوط بعثة الفراعنة في موزمبيق، واستقلال التنقلات البرية.





وجاء رفض أجيري، بسبب خوفه من إجهاد اللاعبين في ظل عدم حصولهم على راحة سواء مع أنديتهم، أو عقب مباراة المنتخبين التي أقيمت مساء أمس على ملعب السلام، وانتهت بفوز الفراعنة برباعية مقابل هدف وحيد.





ويلتقي المنتخب الوطني سوازيلاند، مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.



