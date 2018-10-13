ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

العثور على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بالأقصر "صور"

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:27 م
العثور على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بالأقصر صور
طباعة
طاهر الحساني
 
عثر عمال قطاع نظافة حي جنوب، اليوم السبت، على طفلة حديثة الولادة في إحدى حاويات القمامة بجوار مجلس مدينة الأقصر.

وتعود أحداث الواقعة، عند قيام عمال النظافة، بتفريغ القمامة من إحدى الحاويات المجاورة لمجلس مدينة الأقصر، وفوجئوا بوجود طفلة حديثة الولادة بها موضوعة في حقيبة من القماش، ولا زالت على قيد الحياة.

وأفاد أحد شهود العيان، بعد اكتشاف الواقعة، بأن إحدى السيارات الملاكي بيضاء اللون، توقفت بجوار صندوق القمامة، وألقى بها الشنطة، مشيرًا إلى عدم علمه بما في داخلها، مما جعله لا يلقي لذلك بالًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الطفلة لمديرية الشئون الصحية لإيداعها بإحدى حضانات المستشفيات، لحين ورود إذن النيابة العامة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها حيالها.
العثور على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بالأقصر "صور"
العثور على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بالأقصر "صور"
المزيد عن: محضر مباحث طفلة حديثة الولادة العثور على طفلة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
-
x
02:30
-
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
السيشيل
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 2:10:11 PM