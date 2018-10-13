العثور على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بالأقصر "صور"

عثر عمال قطاع نظافة حي جنوب، اليوم السبت، على طفلة حديثة الولادة في إحدى حاويات القمامة بجوار مجلس مدينة الأقصر.



وتعود أحداث الواقعة، عند قيام عمال النظافة، بتفريغ القمامة من إحدى الحاويات المجاورة لمجلس مدينة الأقصر، وفوجئوا بوجود طفلة حديثة الولادة بها موضوعة في حقيبة من القماش، ولا زالت على قيد الحياة.



وأفاد أحد شهود العيان، بعد اكتشاف الواقعة، بأن إحدى السيارات الملاكي بيضاء اللون، توقفت بجوار صندوق القمامة، وألقى بها الشنطة، مشيرًا إلى عدم علمه بما في داخلها، مما جعله لا يلقي لذلك بالًا.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الطفلة لمديرية الشئون الصحية لإيداعها بإحدى حضانات المستشفيات، لحين ورود إذن النيابة العامة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها حيالها.