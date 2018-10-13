شذى وأوكا وأورتيجا يستعدان لطرح ديو جديد

أكدت النجمة شذى، أنها تطرح خلال الأيام القليلة المقبلة، أغنية جديدة مع كل من أوكا وأورتيجا، رافضة الإفصاح عن اسم الأغنية وتفاصيلها، قائلة: ستكون مفاجأة للجمهور.





وأشارت المطربة في تصريحات خاصة لــ«فيتو» أنها تبتعد تماما عن اللون الشعبي، مشيرة إلى أن الأغنية المرتقبة لون مختلف تماما عما تعود عليه جمهور من أوكا وأورتيجا.





وعن استعداداتها سواء على مستوى الغناء أو التمثيل، أكدت شذى أنها لا تفعل ولا تجهز لأى شيء في الفترة الحالية، غير انتظارها للأغنية.