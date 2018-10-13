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"التموين": لا داعي للقلق من حذف أفراد من البطاقات.. "يمكن إعادتهم"

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:24 م
التموين: لا داعي للقلق من حذف أفراد من البطاقات.. يمكن إعادتهم
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هدى عبدالرازق
 
قال عمرو محمد، المنسق الإعلامي لوزارة التموين، إنه لا داعي لقلق أصحاب البطاقات التموينية من حذف بعض الأفراد خلال الفترة الماضية بسبب عدم صحة البيانات.

وأشار "محمد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن المواطن يمكنه الدخول إلى موقع تحديث البيانات، فإذا كان هناك بيانات غير صحيحة يكون أمام اسم المستحق صفر، موضحًا أن هذا يعني أن الرقم القومي للمستحق غير صحيح، وبعد تعديله ويعود المواطن للبطاقة بشكل طبيعي.
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