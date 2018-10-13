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وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديرى الادارات لمناقشة تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:23 م
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديرى الادارات لمناقشة تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات
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سالى رضوان
 
اجتمع صباح اليوم السبت الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة،مع مديرى المستشفيات ومديرى الإدارات الصحية والإدارات الفنية بالمديرية،وذلك لمناقشة عدة موضوعات متعلقة بتقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات.

وشدد وكيل صحة الدقهلية خلال الاجتماع على حسن تعامل الفرق الطبية مع المرضى والعمل على راحتهم وتوفير كافة أوجه الرعاية،والإلتزام بالتواجد فى مواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات.

كما أكد وكيل الوزارة على الإلتزام بطرق ومعايير مكافحة العدوى بجميع المنشآت الطبية،وإلتزام الفرق الطبية بكافة معايير الجودة.

كما ناقش وكيل صحة الدقهلية إستعدادات مديرية الصحة لمبادرة المسح الطبى الشامل لفيروس سي،وتوزيع فرق العمل وتوافر الإحتياجات اللازمة من أجهزة طبية وكوادر فنية.
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديرى الادارات لمناقشة تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديرى الادارات لمناقشة تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديرى الادارات لمناقشة تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديرى الادارات لمناقشة تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديرى الادارات لمناقشة تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات
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