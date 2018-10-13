"الأحمر ولوكا والدرع" على رأس قائمة الزمالك المشاركة في بطولة إفريقيا

أعلن باسم السبكي المدير الفني لفريق اليد قائمة اللاعبين التي تسافر مساء اليوم السبت إلى كوتديفوار للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي تقام خلال الفترة من 19 إلى 28 أكتوبر.





وجاءت القائمة كالتالي:

أحمد الأحمر - محمد رمضان (هتلر) - محمد علي - وسام سامي - علي هشام - كريم أيمن - محمد محسن - محمد يحيي الدرع - هشام باسم السبكي - محمد علاء (لوكا) - مصطفي تامر (دونجل) - أكرم يسرى - مصطفي السيد - يحيي خالد - هشام شديد - حازم ممدوح - حسن أحمد - خالد وليد.





ويتخلف عن السفر اللاعبيين محمود خليل (فلفل) للإصابة بمزق في العضلة الضامة وعلي حازم لإصابة بالمعدة.





ويقع الزمالك في المجموعة الأولى مع بتروسبورت من الكونغو برازفيل والمولودية من الجزائر ورجاء أغادير المفربي وشباب كينشاسا الكونغولي.





ويواجه الزمالك بتروسبورت في أولى مبارياته بدور المجموعات يوم السبت المقبل الساعة الرابعة عصرا.