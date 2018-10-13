الجبلاية تؤجل صرف مكافآت منتخب مصر

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، على تأجيل صرف مكافآت المنتخب الوطني الأول إلى بعد مباراة سوازيلاند المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بالتصفيات الإفريقية.

وتنص اللائحة على منح كل لاعب 12 ألف جنيه عقب تحقيق أي فوز، ليتم تأجيل صرفها حتى الانتهاء من المباراة المقبلة.

وكان المنتخب الوطني حقق فوزًا على منتخب سوازيلاند، برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية.

ويلتقي المنتخب الوطني سوازيلاند، مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.