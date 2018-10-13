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أكثر من 15 ألف مرشح على منصب وزير في العراق

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:08 م
أكثر من 15 ألف مرشح على منصب وزير في العراق
عادل عبدالمهدي
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وكالات
 

بلغ عدد المرشحين إلكترونيًا على منصب وزير في العراق 15 ألفًا و184 مرشحًا، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي.

 

وبحسب المصدر، فقد تم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية والفنية، موضحاً أنه تم اختيار أفضل 600 مرشح بعد دراسة طلباتهم وفق التقييمات الأولى.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن الخطوة التالية هي استدعاء المرشحين لإجراء مقابلات معهم لتدقيق مؤهلاتهم، ومن ثم اختيار المتميزين منهم ليقابلوا رئيس الوزراء المكلف.

 

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، أعلن رفضه أي مرشح مستقل من الأحزاب لشغل منصب في تشكيلته الحكومية.

 

وأضاف عبدالمهدي أن المستقل الذي سيرشح عن طريق الأحزاب قد لا يبقى مستقلاً على الأغلب، كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية، مع ضرورة الإقرار بامتلاك كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين، وهو ما يجب الانفتاح عليه للاستفادة في المهام الحالية والمستقبلية.

 

المزيد عن: منصب وزير عادل عبدالمهدي العراق الحكومة العراقية اكثر من 15 الف مرشح
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