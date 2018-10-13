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بعد اكتشاف اختراقك على الفيسبوك.. خطوات عليك القيام بها

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:04 م
بعد اكتشاف اختراقك على الفيسبوك.. خطوات عليك القيام بها
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نعرض فى السطور التالية مجموعة من النصائح المهمة التى يجب على المستخدم اتباعها حال حدوث أى اختراق:

- قم بتغيير كلمة المرور
من الأمور المهمة التي يجب تنفيذها على الفور حال حدوث أى اختراق تغيير كلمة المرور الخاصة بالحساب، ثم يسجل المستخدم خروجا من كافة الأجهزة التى تم تسجيل الدخول إليها، لمنع أي طرف آخر من الاستفادة ببيانات الحساب.

- تغيير كلمة مرور حساب البريد الإلكتروني
من الأمور المهمة أيضا للحفاظ على خصوصية المستخدم تغيير كلمة مرور البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، حيث إنه يكون المسؤول عن تسجيل الدخول لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة فيس بوك، لذا يجب التأكد من تغيير كلمة مروره.

- استخدم مساعدة فيس بوك
يمكن للمستخدمين إبلاغ فيس بوك حال شعوره بأنه تعرض للاختراق، حيث يؤدي ذلك لتقديم فيس بوك المساعدة للمستخدم لكي يتمكن من السيطرة على حسابه مرة أخرى.

- التخلص من التطبيقات المشبوهة
من الأمور المهمة التي يجب القيام بها فى نفس الوقت هي التخلص من التطبيقات المشبوهة التي تم ربطها بحساب المستخدم، والتي يمكنها الوصول إلى بعض بيانات المستخدمين على فيس بوك لتوفير مزيد من الحماية له.
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