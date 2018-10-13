"الأدوات المنزلية" تناقش قانون الجمارك الجديد..الثلاثاء المقبل

تعقد شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا موسعا، الثلاثاء المقبل، لمناقشة قانون الجمارك الجديد وإبداء الرأي فيه والمقترحات علي بعض البنود الموجودة في مسودة القانون، لما لها من تأثير علي المجتمع التجاري والاستيراد.





وقال أشرف هلال رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم، إن هناك عدة تحفظات علي القانون سيتم مناقشها في الاجتماع، وسيتم إعداد مذكرة بأهم التحفظات وعرضها علي رئيس الغرفة التجارية ثم إرسالها لرئيس مصلحة الجمارك، لتلافي اي تشويهات قد تلحق بالقانون.





ولفت النظر إلي أن الاجتماع سيتطرق أيضا لمناقشة عدم تنفيذ وزارة التجارة والصناعة للقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م وتعنتها في عدم التسجيل للعديد من المصانع رغم استيفاء المستندات المطلوبة، وكذلك مناقشة قرار ترخيص المخازن في حالة الإفراج تحت التحفظ ، وقرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥ والخاص بالفحص المسبق.





وأشار هلال، إلي أن الشعبة تدعو جميع المهتمين من تجار ومستوردين ومسؤولين في كل القطاعات لحضور الاجتماع، حتي يتم طرح البدائل ويكون امام متخذ القرار حلول من الواقع العملي لتلافي حدوث اي مشاكل قد تحدث مستقبلا.



