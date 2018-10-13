روسيا تتهم أمريكا بقصف "دير الزور" بالفسفور الأبيض

أكدّ الجيش الروسي، اليوم السبت، أنّ التحالف الدولى بقيادة أمريكا استخدم قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً فى غاراته بمحافظة دير الزور، وأسفرت عن حرائق كبرى ووقوع ضحايا مدنيين في المدينة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، نقلاً عن مصادر محلية أن الهجمات التي وقعت يوم السبت عبر عدة مناطق في بلدة حاجين في محافظة دير الزور شملت استخدام الفسفور الأبيض.

ولم تقدم الوكالة أي معلومات فورية عن الضحايا المدنيين، وليست تلك المرة الأولى التى يواجه فيها التحالف الأمريكى تلك الاتهامات.