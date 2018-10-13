الأهلي ينهي ترتيبات السفر إلى الجزائر

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي بدأ الترتيب لسفر بعثة الفريق إلى الجزائر، وانتهى من الإجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرات الخاصة بالسفر، وإجراء اتصالات مع المسئولين في السفارة المصرية بالجزائر للتنسيق بشأن تحديد ملعب التدريب وفندق الإقامة.





ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري يوم 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة على استاد السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.



