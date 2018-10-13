الأهلي يخوض مباراة ودية الإثنين استعدادا لوفاق سطيف

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الجهاز استقر على خوض مباراة ودية يوم الإثنين المقبل؛ لتجهيز العديد من اللاعبين، على أن يتحدد الطرف الثاني لهذه المواجهة خلال ساعات.





ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في المباراة التي تقام يوم 23 أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكد المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، أن الجهاز يرغب في الاطمئنان علي بعض اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة والذين شاركوا في المران الجماعي خلال الفترة الأخيرة.



