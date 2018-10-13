رئيس محكمة يُحرر بلاغًا بسرقة "موبايل" زوجته داخل مستشفى بالشرقية

حرر رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعابدين، اليوم السبت، بلاغًا يفيد بسرقة الهاتف المحمول الخاص بزوجته، وذلك أثناء تواجدها في مستشفى خاص بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "ماجد.م.س" رئيس المحكمة الابتدائية بجنوب القاهرة، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بسرقة الهاتف المحمول الخاص بزوجته "نهلة.ال"، وذلك أثناء تواجدها في الغرفة رقم 425 بمستشفى "التيسيير" الخاص بالزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17618 جُنح ثان الزقازيق لسنة 2018.