ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رئيس محكمة يُحرر بلاغًا بسرقة "موبايل" زوجته داخل مستشفى بالشرقية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:05 م
رئيس محكمة يُحرر بلاغًا بسرقة موبايل زوجته داخل مستشفى بالشرقية
صورة أرشيفية
طباعة
إسلام علي وسمر السيد
 
حرر رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعابدين، اليوم السبت، بلاغًا يفيد بسرقة الهاتف المحمول الخاص بزوجته، وذلك أثناء تواجدها في مستشفى خاص بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "ماجد.م.س" رئيس المحكمة الابتدائية بجنوب القاهرة، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بسرقة الهاتف المحمول الخاص بزوجته "نهلة.ال"، وذلك أثناء تواجدها في الغرفة رقم 425 بمستشفى "التيسيير" الخاص بالزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17618 جُنح ثان الزقازيق لسنة 2018.
المزيد عن: هاتف مصر محمول اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
-
x
02:30
-
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
السيشيل
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 12:20:10 PM