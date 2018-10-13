وزير الرياضة يطلق إشارة بدء مهرجان اليوم العالمي للمشي ببانوراما الأهرامات

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم السبت ببانوراما الأهرامات، إشارة بدء تحت رعاية الدكتور أشرف مهرجان اليوم العالمي للمشي والذي ينظمه الاتحاد المصري للرياضة للجميع بالتعاون مع المنظمة الدولية للرياضة للجميع.





شهد المهرجان حضور مندوب رئيس المنظمة نائب رئيس اللجنة الأولمبية السلوفينية،والدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة للجميع والدكتور احمد الشيخ وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الرياضة وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس ادارة اتحاد الرياضة للجميع، وعدد من ممثلى الاتحادات النوعية، وبمشاركة واسعة من شباب وفتيات مصر وطلاب الجامعات المصرية.





ويهدف المهرجان الى تعزيز ممارسة الرياضة بين جميع أفراد المجتمع، والترويج لمصر سياحيا من خلال إقامة المهرجان في منطقة بانوراما اهرامات مصر.



