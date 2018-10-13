إنقاذ شخصين من الغرق والبحث عن أخر في مياه الملاحات بالإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية شخصين من الغرق بمياه الملاحات بعد أن انتقلت "فلوكة" التي تستخدم في نقلهم لجزيرة بوسط الملاحات لتناول العشاء وعند عودتهم انقلب القارب بالمياه، وأسفر ذلك عن غرق صديقهم الثالث وجارٍ البحث عنه وانتشال الجثة.



البداية، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من السيد العميد مأمور قسم شرطة ثان العامرية من إدارة شرطة النجدة بغرق بعض الأشخاص بمياه الملاحات بمنطقة مساكن الكيلو 26 دائرة القسم.



وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية "وحدة الإنقاذ النهري"، بالفحص تم التقابل مع كلًا من س ر ح 30 سنة بدون عمل، وف ع ح 30 سنة بدون عمل، مقيمان منطقة الكيلو 29 ساحلي دائرة قسم شرطة أول العامرية، وقررا بقيامهما باستقلال قارب صغير الحجم "فلوكة" بمياه الملاحات بالمنطقة محل البلاغ وبصحبتهما صديقها ح ع ش 25 سنة بدون عمل مقيم بذات العنوان للوصول لجزيرة بوسط الملاحات لتناول العشاء وعند عودتهم انقلب القارب بالمياه، وتمكنا من الخروج من المياه بينما غرق صديقهما المذكور.



جارٍ البحث وانتشال جثة المذكور بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5507 2018 إداري قسم شرطة ثان العامرية.

