وزير التعليم: نفكر في أكاديمية للمعلمين تخرج دفعات مدربة على الفكر الجديد

وأشار خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنهم يعملون على إصلاح عناصر منظومة التعليم، والعمل على تدريب المعلمين، وحل المشكلات التي تواجههم فيما يتعلق بتوزيع الكتب الدراسية والمسائل اللوجيستية الأخرى.



وأضاف أن المشهد على الأرض مبشر جدا، منوهًا بأنه جارٍ إنشاء جهاز كامل للأبحاث؛ لمتابعة نتائج تطبيق منظومة التعليم الجديدة، لافتا إلى أنهم يفكرون في إنشاء أكاديمية للمعلمين لتخريج دفعات من المعلمين مدربين على الفكر الجديد.



ولفت إلى أنه تم تدريب 130 ألف معلم فقط، من الموجودين حاليا، وهناك احتياج إلى أجيال جديدة من المعلمين.



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أي نظام تعليم جديد، لا يحكم عليه إلا بعد مرور فترة كافية.