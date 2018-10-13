بدء مؤتمر "سلامة الغذاء وصحة الإنسان" بحضور رؤساء جامعتي دمنهور والزقازيق (صور)

بدأ قبل قليل، المؤتمر العلمي الخامس "سلامة الغذاء وصحة الإنسان" بالمجمع النظري لجامعة دمنهور، بحضور الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، والدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور جنيتشي كاتو عميد كلية العلوم التطبيقية بجامعة هيروشيما.



يدور المؤتمر حول عدد من المحاور الرئيسية أهمها "المخاطر البيلوجية والمتبقيات الكيميائية وتكنولوجيا الغذاء، التلوث البيئي، الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، التغذية والأمراض، تحسين وزيادة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي".