أهالي المنوفية يضبطون لص الدراجات النارية ويلقنوه "علقة موت"

نجح أهالي قرية شنشور التابعة لمركز أشمون في المنوفية، من ضبط أحد لصوص الدراجات النارية، لحظة سرقة دراجة نارية من وسط القرية، ورصده الأهالي يرتكب فعلته، وعلى الفور انقضوا عليه وأمسكوا به، ثم قيدوه بالحبال، ولقنوه «علقة موت»، لا زال يتألم من آثرها حتى اللحظة.



من جانبهم، أفاد الأهال أن اللص لم يكن بحوزته أي إثباتات شخصية، لكنه أخبر الأهالي بأنه من مركز قليوب (محافظة القليوبية)، ومن ثم تقرر استدعاء قوة من مركز أشمون، واقتادوه إلى هناك، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.