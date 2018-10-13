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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13-10-2018 في محافظة قنا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13-10-2018 في محافظة قنا
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم السبت في بنوك محافظة قنا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.75 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.56 جنيه للشراء، و59.04 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي.
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