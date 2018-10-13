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اليوم.. "سعفان" يفتتح ملتقى توظيف يوفر 9120 فرصة عمل بالغربية‎

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:38 ص
اليوم.. سعفان يفتتح ملتقى توظيف يوفر 9120 فرصة عمل بالغربية‎
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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إسماعيل منطاوي
 
يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الغربية اللواء هشام السعيد، اليوم السبت، فعاليات ملتقي توظيف الشباب بالقطاع الخاص، الذي يقام بإستاد طنطا الرياضي، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويوفر 9120 فرصة عمل بحد أدي للأجور 1500 للذكور والإناث في 83 شركة لمختلف المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة  وبدون ، فضلا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات المختلفة.

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة : إن الملتقيات التي أقامتها الوزارة ومديرياتها علي مستوي المحافظات حققت نجاحا في الإقبال علي فرص العمل بالقطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى، ويعطى للعاملين جميع حقوقهم من تأمين صحي واجتماعي، مؤكدًا أن القطاع  الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة فى إحداث البناء والتنمية.   

ولفت "سعفان" إلى أن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة والذى يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي  للبطالة التي انخفضت نسبتها في الربع الثاني من العام الحالي إلي  9ر9% من قوة العمل،  بعد أن كانت 4ر13% في عام 2014، مرجعا ذلك إلي إنشاء المشروعات القومية.

يقام الملتقى تحت رعاية وزير القوي العاملة ، ومحافظ الغربية ، بالتعاون والتنسيق مع خالد أبو بكر وكيل الوزارة، مدير مديرية القوي العاملة بالغربية  والمحافظة.
المزيد عن: وزير القوى العاملة سعفان الغربية أخبار مصر
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