أبرزها "حريق هائل بأحد العقارات في شارع قصر العيني".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها، العثور على مجمع مقابر آثري وبداخله كنيسة في أبوصير، وإعصار جديد يُدمر أمريكا ورجال الإنقاذ يبحثون عن الجثث في فلوريدا.

العثور على مجمع مقابر آثري وبداخله كنيسة في أبوصير

عثرت البعثة المصرية التشيكية والتي يرأس الطرف التشيكي فيها البروفيسور ميروسلاف بارتا، على مقبرة مصرية قديمة وبقايا كنيسة في منطقة أبو صير، حيث تجري الحفريات فيها تحت إشراف وزارة الآثار.

وجاء الخبر عبر الموقع الإلكتروني لجريدة الحياة العلمية البريطانية، حيث أعلنت أنه تم العثور على بقايا مجمع مقابر ينتمي إلى من يدعى بالصديق الوحيد للملك بالقرب من هرم بأبوصير في مصر.

وحسب الجريدة فإن موقع الدفن يحتوي على بقايا كنيسة صغيرة وقبر داخل القبر، الذي تعرض للسرقة في العصور القديمة.

وعثرت البعثة على بقايا تمثال يحتوي على نقوش تشير إلى كاهن يدعى كايرز "صديق وحيد للملك" و "حارس سر بيت الصباح"، وهو المكان الذي قالت البعثة عنه إن الملك ارتدى ملابسه وتناول وجبة الإفطار فيه.

وحتى الآن فعلماء الآثار -حسب الجريدة- ليسوا متأكدين من الملك الذي تشير إليه الكتابة، ولكن لديهم بعض القرائن مثل أنه تم العثور على مجمع القبر بالقرب من هرم ينتمي إلى الملك نفريركاري (2446 - 2438 قبل الميلاد) ؛ والكتابات المسجلة على تمثال للكاهن تقول أن كايرز هو مفتش الكهنة الذين يخدمون في المجمعات الهرمية" الذين ينتمون إلى نفريركاري وسلفه ساحور.

بردية مصرية طولها 17 مترا تعرض للبيع في مزاد علني بمبلغ 2 مليون يورو

أعلن موقع موناكوماتين الناطق بالفرنسية، عرض بردية مصرية، اليوم السبت، طولها 17 مترًا، وهي عبارة عن نص جنائزي من كتاب الموتى، في مزاد للبيع بفندق ديز فينتيز Hotel des Ventes في مونتكارلو.

وتقدير قيمة القطعة- حسب الموقع- بمبلغ 2 مليون يورو، وهي في حالة حفظ جيدة للغاية، وتم تاريخ "كتاب الموتى" منذ 2500 ق.م.

حريق هائل بأحد العقارات بشارع قصر العيني

نشب، منذ قليل، حريق هائل بأحد العقارات بشارع قصر العيني، وهو ما أثار حالة من الذعر بين السكان بالشارع خوفًا من انتقال الحريق للعقارات المجاورة.

وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع انتقاله للعقارات المجاورة.

مغادرة القس الأمريكي لتركيا بعد إطلاق سراحه

توجه القس الأمريكي أندرو برانسون، صباح اليوم السبت، إلى مطار إزمير مغادرًا تركيا، وذلك بعد أن تم الإفلاج عنه، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وأصدر القضاء التركي، أمرا بسجن القس الأمريكى برانسون 3 أعوام وشهر و15 يوما مع وقف التنفيذ، ورفع "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عنه.

وخيرت المحكمة التركية القس الأمريكي بين البقاء في تركيا أو المغادرة بعد رفع الإقامة الجبرية عنه، وبعد قضاء فترة عقوبته في الحبس.

وقد بدأت جلسة جديدة لمحاكمة القس الأمريكى المحتجز، وكانت السلطات التركية قد اعتقلت منذ عامين القس الأمريكى آندرو برانسون بتهم تتعلق بالإرهاب، ما أدى إلى توتر العلاقة بين واشنطن وأنقرة، وطالبت واشنطن بالإفراج الفورى عن برانسون، واعتبرت أن التهم الموجهة إليه باطلة.

إعصار جديد يُدمر أمريكا.. ورجال الإنقاذ يبحثون عن الجثث في فلوريدا

تمشط فرق الإنقاذ في ولاية فلوريدا الأمريكية، أكوام الحطام والأشجار، فى البلدات التي تلقت أعنف ضربة من الإعصار مايكل، بحثًا عن سكان محاصرين أو جثث بعد أن تسبب الإعصار في مقتل 14 شخصا على الأقل.

وتنصب المخاوف على سلامة من تجاهلوا أوامر الإخلاء قبيل الإعصار، الذى زادت سرعته وقوته بشكل مفاجئ ليتحول إلى إعصار هائل خلال أقل من يومين، ومن بقوا فى منازلهم فى مناطق دمرها الإعصار الذى وصل إلى اليابسة يوم الأربعاء.

وقال بروك لونج رئيس الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ عن عدد القتلى فى مؤتمر صحفى "أعتقد أنه سيرتفع... لم نصل بعد إلى بعض المناطق الأكثر تضررا".

واستخدمت فرق الإنقاذ التابعة للوكالة معدات ثقيلة وكلابا مدربة وطائرات مسيرة ونظام تحديد المواقع العالمى في بحثها عن الناجين والضحايا.

وضرب مايكل الساحل الشمالي الغربي لفلوريدا يوم الأربعاء، قرب بلدة مكسيكو بيتش برياح سرعتها 250 كيلومترا فى الساعة وتسبب فى ارتفاع كبير فى الأمواج وفيضان واسع النطاق. واحتل الإعصار مايكل مرتبة بين أقوى العواصف في تاريخ الولايات المتحدة.