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بالصور.. مكياج يناسب العروس صاحبة البشرة العنبية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:26 ص
بالصور.. مكياج يناسب العروس صاحبة البشرة العنبية
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تحتاج العروس صاحبة البشرة العنبية يوم الزفاف إلى ألوان محددة تُبرز جمالها، لكي تبقى العروس هي الملكة الخاطفة لأنظار الحضور.

حاولي قدر الإمكان أن تختاري لون "كريم أساس" أقرب إلى لون بشرتِك، فعادةً ما تختار الصبايا درجات أفتح كثيرًا من لون بشرتهنّ الحقيقي، ولكنّ هذا الأمر مؤذٍ بشكل كبير لبشرتِك، ويمكنكِ تطبيق درجتين من كريم الأساس، واحد بلون بشرتك نفسها، والآخر داكن قليلًا ستضعينه على منطقة الفكين، لإظهار عظمتي الخد والذقن، والجبهة إذا كان عريضة.

الكونسيلر أيضًا سيكون بدرجة أفتح قليلًا وبتغطية عالية، لإخفاء عيوب الوجه أو أيّ علامات إرهاق، وستطبّقينه بشكل مثلثي تحت العين، ومن ثم ستوزّعينه بالإسفنجة.

استخدمي أحمر الخدود البرونزي أو الوردي بحسب ذوقِك فكلا اللونين مناسب أكثر للبشرة العنبية، وتبدو العروس به جميلة وساحرة، ولكن إن كان الفستان ذهبيًّا، فالأنسب هو اختيار الدرجة البرونزية.

الألوان الترابية لظل الجفون هي الأفضل للبشرة الخمرية، اعتمديها مع درجات ميتاليك لامعة، أو يمكنكِ التحلّي ببعض الجرأة، وتجربة اللون الأزرق اللامع فوق العينين، ولا تنسي وضع الأبيض داخل عينيكِ لتوسيعهما.

أما بخصوص أحمر الشفاه، فحاولي انتقاء الألوان الفاتحة، بخاصة وأنّ الفستان الأبيض يحتاج لبعض البساطة في اطلالتِك، كاللون الوردي أو درجات النيود الروز والبيج بحسب ذوقِك.
بالصور.. مكياج يناسب العروس صاحبة البشرة العنبية
بالصور.. مكياج يناسب العروس صاحبة البشرة العنبية
بالصور.. مكياج يناسب العروس صاحبة البشرة العنبية
بالصور.. مكياج يناسب العروس صاحبة البشرة العنبية
بالصور.. مكياج يناسب العروس صاحبة البشرة العنبية
بالصور.. مكياج يناسب العروس صاحبة البشرة العنبية
بالصور.. مكياج يناسب العروس صاحبة البشرة العنبية
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