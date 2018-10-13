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تعليم كفرالشيخ تنفي إجبار مدير مدرسة على تسوية "معاش مبكر"

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:30 ص
تعليم كفرالشيخ تنفي إجبار مدير مدرسة على تسوية معاش مبكر
صورة أرشيفية
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نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، ما اذاعته إحدى الفضائيات، حول إجبار إدارة بلطيم التعليمية، محمد ابو خشبة، مدير مدرسة بلطيم الإعدادية بنين، على تسوية معاش مبكر.

وذكر بيان صادر عن المديرية، أنه لا صحة لإجبار مدير المدرسة على تسوية معاش مبكر، بل أنه تقدم بطلب لتسوية معاشة منذ 10 أيام ولم يبت فيه حتى الآن، مشيرة الى انها لن تستجيب لاي ضغوط من أي جهة ومن أي نوع قائلة" نراعي الله ونراعي تكافئ الفرص والعدل ومصلحة الطلاب ومصلحة مدارسنا فوق أي ضغوط وفوق كل شئ".

وأشار البيان إلى أن المديرية تقدر كل مربي فاضل يبذل كل الجهد لصالح الطلاب، مؤكدة أن ماحدث في إحدى القنوات ونشر أصل طلب تسوية المعاش هذا خروج على الواجب الوظيفي وعلى التعليمات الصادرة على جميع العاملين بالتربية والتعليم من عدم نشر وثائق أو مستندات رسمية وسيضم ذلك الفيديو للتحقيقات.
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