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فحص 173 ألف مواطن ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي بدمياط

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:21 ص
فحص 173 ألف مواطن ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي بدمياط
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هند الشيال
 
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم إضافة 3 وحدات بمستشفيات ميت أبو غالب والروضة ورأس البر المركزى مزودة بعدد 12 فريق طبى مكون من طبيب وممرض وموظف لتسجيل البيانات والمشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، حيث تم تدريبهم على أعلى مستوى وفقا للمعايير الخاصة بمكافحة العدوى والجودة  تيسيرا على المواطنين بهذه المناطق. 

وقال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط، في تصريحات له اليوم السبت، إنه تقدم عدد 173474 مواطن على الوحدات لاجراء الفحوصات منذ انطلاق المبادرة في الوحدات الصحية.
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