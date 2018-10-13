فحص 173 ألف مواطن ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم إضافة 3 وحدات بمستشفيات ميت أبو غالب والروضة ورأس البر المركزى مزودة بعدد 12 فريق طبى مكون من طبيب وممرض وموظف لتسجيل البيانات والمشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، حيث تم تدريبهم على أعلى مستوى وفقا للمعايير الخاصة بمكافحة العدوى والجودة تيسيرا على المواطنين بهذه المناطق.



