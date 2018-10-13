عضو البرلمان : "أجيري فكره محدود .. أنا مش مستريحله" !

وجه الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، رسالة لـ "أجيري"، مدرب المنتخب المصري، بعد فوز المنتخب على "سوازيلاند" مساء الجمعة بأربعة أهداف لهدف بالجولة الثالثة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2019 .





وقال حساسين "بتلاعب فريق على قده كرويًا وغلبته 4 في الشوط الأول وانت عارف إنه تعبان المفروض بقى تطلع اللاعيبة الكبار وتجرب الشباب".