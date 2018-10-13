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عضو البرلمان : "أجيري فكره محدود .. أنا مش مستريحله" !

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:16 ص
عضو البرلمان : أجيري فكره محدود .. أنا مش مستريحله !
أجيري
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هالة الشحات
 
وجه الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، رسالة لـ "أجيري"، مدرب المنتخب المصري، بعد فوز المنتخب على "سوازيلاند" مساء الجمعة بأربعة أهداف لهدف بالجولة الثالثة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2019 .

وقال حساسين "بتلاعب فريق على قده كرويًا وغلبته 4 في الشوط الأول وانت عارف إنه تعبان المفروض بقى تطلع اللاعيبة الكبار وتجرب الشباب".

وتابع "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة،: "إصابة محمد صلاح لمصلحة مين، مش عارف بتفكروا إزاي".

واستكمل: "أجيري فكره تعبان، وأنا مش مستريحله من أول ما مسك المنصب".

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