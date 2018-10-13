ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تفسير الشعراوي للآية 77 من سورة الأعراف

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:06 ص
تفسير الشعراوي للآية 77 من سورة الأعراف
الشيخ محمد متولي الشعراوي
طباعة
 
{فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ(77)}.

والعقر: هو الذبح بالنسبة للنوق.

وهم هنا يقولون أيضاً مثلما قال السابقون لهم: {... ائتنا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ المرسلين} [الأعراف: 77].

و(الصادقين) تؤول أيضاً إلى المرسلين. لقد اتهموا صالحاً عليه السلام بالكذب كنبي مرسل لهم برغم حدوث الآية الواضحة وهي خروج الناقة من الجبل، لذلك يحل عليهم غضب الله في قوله الحق: {فَأَخَذَتْهُمُ الرجفة فَأَصْبَحُواْ...}.
المزيد عن: مقالات اسلامية سورة الاعراف تفسير قوله تعالى تفسير سورة الاعراف تفسير القران تفسير الشعراوي ايات قرانية القران الكريم الشيخ الشعراوي الشعراوي ادعية اسلامية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
-
x
02:30
-
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
السيشيل
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 10:41:41 AM