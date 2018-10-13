كارلوس: أتمنى مشاهدة العين في نهائي كأس العالم للأندية

أعرب نجم المنتخب البرازيلي السابق، روبيرتو كارلوس، عن رغبته في مشاهدة نادي العين في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات في نهاية عام 2018.





وقال كارلوس في تصريحات نشرها مجلس أبوطبي الرياضي عبر تويتر اليوم السبت: "شاهدت العديد من المباريات لنادي العين، فهو فريق جيد، ويمتلك لاعبين برازيليين على أعلى مستوى، أتمنى أن أشاهدهم في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية 'الإمارات 2018'".





وحول مشاركة فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، أعرب روبيرتو كارلوس عن ثقته في فوز النادي "الملكي" ببطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق في 12 ديسمبر المقبل.





وقال اللاعب البرازيلي: "واثق من فوز ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية 2018، لأنها تقع ضمن اهتمامات الفريق، النادي 'الملكي' لا يفكر إلا بالفوز في جميع مبارياته بمختلف البطولات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية".